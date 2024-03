A Cascina la reliquia del Papa. La chiesa prega con Wojtyla: "Settimana di eventi e Fede"

Cascina (Pisa), 26 marzo 2024 – Una reliquia di San Giovanni Paolo II mai esposta prima arriverà a Cascina il prossimo 3 aprile, e sarà esposta nella Chiesa della Propositura, dove resterà sempre, per permettere ai fedeli di venerarla e raccogliersi in preghiera. Un evento unico per coloro che hanno amato il Papa diventato il simbolo di un periodo storico, la cui figura ancora oggi esercita un fascino forse mai sperimentato prima, e che, grazie al parroco giunto a luglio nella chiesa oggetto dell’esposizione, Don Raffaele, oggi sembrerà a tutti un po’ più vicino.

Le reliquie , alcuni capelli del Papa, arrivano a Cascina grazie al contatto che l’attuale parroco, di origini polacche, ha instaurato con Sua Eccellenza Monsignor Mieczyslav Mokrzyki, arcivescovo di Leopoli in Ucraina, che era stato in passato segretario di Giovanni Paolo II. Una settimana densa di eventi di preghiera quella che si protrarrà dalla cerimonia di Accoglienza del 3 aprile fino a domenica 7, Festa della Divina Misericordia, fatta di momenti intensi che celebrano la memoria del Papa Santo. L’Accoglienza della reliquia alle 18 di mercoledì 3, con una Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Mokrzyki, con la presenza dell’arcivescovo, nei giorni successivi momenti di preghiera che avranno per titolo alcune delle frasi pronunciate dal Papa Santo, e che fanno parte non solo del bagaglio spirituale dei suoi fedeli, ma che sono raccolti anche nelle opere letterarie che ci ha lasciato, veri e propri momenti di coraggio e invito alla fede che caratterizzavano la personalità forte di Giovanni Paolo II.

La reliquia del Santo è stata donata dalla Misericordia di Cascina, e sarà luogo di visita che coinvolgerà l’intero territorio regionale. Le messe che avranno luogo ogni pomeriggio alle 18 saranno celebrate da parroci provenienti da alcune città della Toscana: Arezzo, Pontedera, Carrara, Pettori. Domenica 7 aprile, a concludere la settimana di preghiera, sarà protagonista della mattinata una Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia, con preghiera a San Giovanni Paolo II per chiedere la pace, e la risoluzione dei conflitti in Ucraina e Palestina.