Cascina, pubblicato il bando contributi affitti

Cascina, 20 settembre - È stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2024. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 21 ottobre 2024 esclusivamente online, accedendo con Spid, oppure con CIE (carta d’identità elettronica) oppure con CNS (tessera sanitaria) collegandosi al sito del Comune di Cascina all’indirizzo:

https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php

L’accesso con SPID è consentito, oltre che dal profilo personale, anche con quello di una terza persona delegata.

“Anche quest’anno la nostra amministrazione – commenta l’assessora alle politiche abitative Giulia Guainai – attraverso oculate scelte di programmazione è riuscita a pubblicare il bando per il sostegno all’affitto. La scellerata scelta del governo di cancellare i fondi per il sostegno all’affitto nel 2023 è stata purtroppo confermata lasciando questa misura in mano ai singoli Comuni con il sostegno di Regione. Ancora una volta gli enti locali si trovano da soli a fronteggiare l’impatto di una fase sociale ed economica sempre più complessa”.

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione. Nel caso in cui le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’amministrazione comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell’anno 2024 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2024, e cessa al 31 dicembre 2024. Per la liquidazione del contributo, a partire da quest’anno, la documentazione attestante il pagamento dei canoni da gennaio a dicembre 2024, dovrà essere presentata dal 15 dicembre 2024 fino al termine perentorio del 31 gennaio 2025, esclusivamente On-line con SPID o CIE o CNS nella sezione appositamente dedicata reperibile sul sito del Comune di Cascina (https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php).

Il testo integrale del bando, con i requisiti per potervi accedere e il form da compilare, è consultabile al link https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bando-contributi-affitti-l-431-98. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa al recapito telefonico 050/719370 – 050/719316 o inviare una e-mail a [email protected].