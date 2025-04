Cascina, la consegna di borracce nelle scuole per dei cittadini più responsabili

Pisa, 12 aprile 2025 - Il Rotary Club Cascina e Monte Pisano ha realizzato un'iniziativa significativa per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di ridurre l'inquinamento da plastica e promuovere pratiche sostenibili. La distribuzione di borracce in alluminio agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Cascina rappresenta non solo un gesto simbolico, ma anche un passo concreto verso un cambiamento culturale. L'obiettivo principale del progetto è educare i ragazzi al rispetto dell'ambiente, promuovendo l'uso di materiali riutilizzabili e riducendo l'impiego di plastica monouso. L'iniziativa ha coinvolto circa 700 studenti delle prime classi della scuola primaria e secondaria di I grado dei tre istituti comprensivi del territorio (Borsellino, De Andrè, Falcone) e ha visto la partecipazione di Claudio Loconsole, assessore all'istruzione del Comune, conferendole un importante valore istituzionale. Dal punto di vista ambientale, questo progetto si inserisce in un contesto di dati allarmanti legati alla produzione e allo smaltimento della plastica. Solo il 9% della plastica prodotta finora è stato riciclato, mentre ogni anno 8 milioni di tonnellate finiscono negli oceani, con la prospettiva che, nel 2050, il peso della plastica negli oceani potrebbe superare quello dei pesci. Educare i più giovani è essenziale per contrastare queste tendenze e costruire una maggiore consapevolezza ambientale. I bambini che hanno partecipato all'iniziativa hanno accolto con curiosità e interesse il progetto, dimostrando già una certa sensibilità verso temi come il risparmio idrico e il rispetto della natura. Questo tipo di educazione fin dalla tenera età contribuisce a formare cittadini più responsabili e attenti alle problematiche ambientali. Azioni come la distribuzione di borracce riutilizzabili, pur essendo semplici, hanno un impatto significativo nel promuovere la sostenibilità e nel creare consapevolezza. Queste le principali ragioni che hanno spinto, anche per quest’anno, a fare questo piccolo, ma significativo gesto. L'iniziativa del Rotary Club rappresenta un esempio concreto di come ogni comunità possa contribuire alla lotta contro l'inquinamento da plastica, una delle sfide globali più urgenti del nostro tempo.