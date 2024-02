Caridi, Pieranni e Cuscito al Lumiere di Pisa

Pisa, 7 febbraio 2024 - L’8 e il 9 febbraio al Lumière di Pisa avranno luogo due importanti appuntamenti dove si tratteranno due delle questioni più complesse e drammatiche del presente con studiosi di altissimo livello. Giovedì 8 febbraio, ore 18:30 presso il Lumière di Pisa, Paola Caridi saggista e giornalista, fondatrice e presidente di Lettera22 (associazione di giornalisti specializzata in politica estera), presenterà il suo libro “HAMAS - Dalla resistenza al regime”. Introduce l’incontro la professoressa Anna Loretoni (Preside Classe Scienze Sociali Scuola Normale) e a dialogare con l’autrice ci sarà il professor Arturo Marzano. Nel suo libro Caridi utilizza fonti che mescolano cronaca e archivio, presentando la storia di Hamas attraverso testimonianze di protagonisti, militanti uomini e donne, e mostrando i luoghi chiave della sua evoluzione. L'edizione aggiornata del libro, pubblicata 14 anni dopo la prima, affronta gli eventi successivi alla chiusura di Gaza nel 2023, inclusa la radicalizzazione della leadership di Hamas, i cambiamenti nella sua linea politica interna e l'attacco sanguinoso del 7 ottobre 2023. Il giorno dopo, venerdì 9 febbraio, ore 18:00 Simone Pieranni presenterà il suo libro “TECNOCINA - Storia della tecnologia cinese dal 1949 a oggi” e Giorgio Cuscito il suo “XI JINPING - Come la Cina sogna di diventare impero”. Simone Pieranni nel 2009 ha fondato China Files, agenzia editoriale con sede a Pechino che collabora con media italiani con reportage e articoli sulla Cina. Dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, e con il suo ultimo libro offre una prospettiva unica sulla storia della Repubblica popolare cinese dal 1949 ai giorni nostri. Dalla sua pubblicazione emergono storie affascinanti e inedite di donne e uomini finora sconosciuti, tessendo un ritratto avvincente di un’epoca caratterizzata da scoperte epiche e svolte politiche. Attraverso documenti inediti, l’autore esplora temi che vanno dall’informatica alla genetica, dalla corsa ai semiconduttori alle conquiste spaziali, fornendo una vivida ricostruzione di un passato che era già futuro e offrendo spunti per comprendere il domani. Giorgio Cuscito è consigliere redazionale di Limes (nota rivista di geopolitica), analista, studioso di geopolitica della Cina e dell'Indo-Pacifico. Il suo libro racconta la storia di Xi Jinping, da giovane segnato dalla caduta in disgrazia paterna a leader supremo del Partito comunista cinese. In una decina d’anni, Xi Jinping ha accentrato il potere su di sé, aspirando a ristabilire la grandezza della Cina e posizionarla come potenza geopolitica paragonabile agli Stati Uniti. L’autore offre un’analisi politica, sociale ed economica di Xi, ancora poco noto in Occidente.

