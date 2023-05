Cantieri Sanlorenzo raddoppia sui Navicelli 150 nuovi posti di lavoro nel colosso degli yacht

di Gabriele Masiero

PISA

Cantieri Sanlorenzo raddoppia la sua presenza sul Canale dei Navicelli. Dopo la partnership con Carpensalda, siglata lo scorso anno, il colosso della nautica (900 milioni di euro di fatturato annuo) ha deciso di realizzare un nuovo insediamento produttivo interamente a proprie spese dopo avere acquisito il ramo d’azienda Siman e rinnovato la concessione in scadenza nel 2026 e prolungandola di ulteriori 15 anni a fronte di un preciso piano industriale che porterà il gruppo a produrre 6-8 sovrastrutture in alluminio all’anno per scafi da 50-70 metri ciascuno con l’impiego di almeno 150 dipendenti diretti. L’intesa è stata sottoscritta ieri dal ceo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, dal presidente della Port Authority di Pisa, Salvatore Pisano e dal sindaco, Michele Conti.

"Il consolidamento della presenza di Sanlorenzo sul Canale - ha commentato Pisano - dimostra l’attrattività del nostro distretto che ormai vanta la presenza dei principali player mondiali del settore. Un’opportunità storica che abbiamo colto e saputo coltivare continuando a puntare sull’area dei Navicelli". Secondo Conti, "è la conferma che la nostra scelta fatta 5 anni fa di puntare sulla nautica, quando prima quest’area sembra destinata più a insediamenti artigianali e commerciali, è stata giusta e può rappresentare un volano economico fondamentale per il territorio". Perotti ha spiegato che "il nuovo stabilimento che sarà operativo nella primavera 2024 garantirà circa 150 nuovi posti di lavoro diretti destinati a raddoppiarsi in base a un piano industriale che prevede negli anni a venire l’acquisizione di altri terreni per aumentare la capacità produttiva: avete fatto un scelta lungimirante perché la nautica continua a crescere a forte velocità e può rappresentare davvero un grande volano di sviluppo per questo territorio anche in termini di rapida crescita occupazionale". Un esempio su tutti: sarà italiano il primo superyacht al mondo alimentato da energia elettrica 100% pulita prodotta da una cella combustibile che trasforma il metanolo in idrogeno per produrre energia elettrica trasformando i residui in acqua pulita da scaricare in mare. L’imbarcazione sarà prodotta dai Cantieri Sanlorenzo e varata nella primavera 2024 per essere presentata il settembre successivo al salone di Monaco.

Lo ha annunciato lo stesso Perotti spiegando che "questo è il futuro e l’Italia può essere orgogliosa di essere ancora una volta all’avanguardia". E questo gioiello del mare parlerà anche pisano. "La tecnologia che permette questa innovazione perfettamente sostenibile sotto il profilo ambientale è tedesca - ha concluso Perotti - ma tutto il resto è italiano: lo scafo intorno ai 50 metri sarà infatti costruito a Pisa da Carpensalda e le sovrastrutture saranno realizzati nei nostri stabilimenti di Viareggio e La Spezia. Ma presto queste imbarcazioni di nuovissima generazione saranno interamente realizzate sul canale dei Navicelli".