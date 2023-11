Campi sportivi. Due bandi aperti

Il Comune di Pisa ha pubblicato due bandi distinti per l’affidamento in concessione dei campi sportivi "Abetone" in via dei Macelli e "I Passi" . In entrambi i casi il termine ultimo per presentare la domanda è quello del 20 novembre. L’obiettivo è "favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva in genere nonché dell’attività ludico-motoria, garantire una gestione sociale dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza, assicurare integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale e il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema e garantire una miglior gestione dell’area sportiva relativamente alle esigenze dell’utenza e del quartiere". L’assessore con delega all’edilizia sportiva Raffaele Latrofa – sono soddisfatto di poter annunciare la pubblicazione di questi ulteriori due bandi in piena continuità con quanto fatto nei cinque anni precedenti. Un processo che in pochi anni ha regolamentato le convenzioni di tante associazioni sportive che quotidianamente lavorano per la crescita umana e sportiva dei nostri ragazzi".

"Continua il lavoro di riqualificazione degli impianti sportivi da parte del Comune di Pisa - ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa spiega: "Questo tipo di bandi che permettono l’insediamento di nuove associazioni e rappresentano l’apice del percorso che stiamo portando avanti nell’interesse della città di Pisa". In entrambi i casi possono partecipare al bando tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali. I soggetti possono partecipare singolarmente o in raggruppamento. Per informazioni: [email protected] oppure 3669346182.