Cameriere per ampliamento del team di noto ristorante

PISA

Il ristorante Capodimonte, situato nel cuore di Pisa, cerca un cameriere/cameriera entusiasta e dinamico/a per unirsi al nostro team professionale. Le mansioni saranno: accogliere i clienti e fornire un servizio di qualità, prendere gli ordini accuratamente e trasmetterli al personale di cucina, servire il cibo e le bevande in modo efficiente e cortese, mantenere l’area di lavoro pulita e ordinata, rispondere alle domande dei clienti in modo adeguato e cordiale. Esperienza preferita, ma non necessaria, richiesta conoscenza approfondita dei cibi, delle bevande e delle pratiche di servizio, capacità di comunicazione e orientamento al cliente, capacità di lavorare in un ambiente frenetico e di gestire lo stress in modo efficace, lavoro su turni, inclusi fine settimana e festivi. Mail a [email protected]