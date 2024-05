"Disagi non solo per la barca gialla. Sedi in condizioni indecorose"

Alla luce dei problemi relativi alle strutture e agli atleti dell’imbarcazione gialla per il Palio di San Ranieri, dato che la sede e le strutture della Canottieri San Francesco hanno messo in difficoltà la società che ha chiesto al Comune di Pisa aiuto con il suo allenatore Andrea Cini, è intervenuto sulla questione anche il consigliere del Pd pisano Marco Biondi. "Le sedi delle varie associazioni versano in condizioni precarie ed indecorose - dichiara Biondi -, non solo quella della barca gialla, ad esclusione della barca rossa. Gli interventi sulle strutture comunali date in concessione alle società sono stati praticamente nulli e i contributi sporadici e insufficienti". Il consigliere spiega nel dettaglio, facendosi carico delle denunce dei cittadini, la situazione: "Vi sono quattro società che collaborano con il Comune di Pisa nell’organizzazione del palio di San Ranieri - spiega Biondi -. A parte la barca rossa che ha sede sul lungarno Guadalongo presso la struttura dei vigili del fuoco, le altre sedi sono in condizioni precarie, indecorose e non adeguate. Persino la sede della barca verde è stata chiusa e ora si allenano ai canottieri Arno".

La mancanza di strutture è un tema su cui era intervenuto anche l’atleta livornese Alessandro Bernardini che ieri ha partecipato al Memorial Cini sull’imbarcazione celeste. Biondi parla di strutture inadeguate e investimenti: "Senza strutture adeguate e sicure la nostra città non è in grado di creare un ricambio generazionale - prosegue Biondi -. Non si possono fare promesse solo in campagna elettorale, come dopo la sacrosanta protesta al termine del Palio del 2023". In quell’occasione infatti tre quartieri srotolarono uno striscione di denuncia. "In questi anni purtroppo niente è stato fatto - conclude Biondi -. A fine 2022 presentai, durante il bilancio, un ordine del giorno che chiedeva investimenti sulle strutture. Purtroppo la maggioranza, di cui fa parte Fratelli d’Italia, l’ha bocciato. Il Comune vuole investire circa 500.000 euro per uno scalo alla Cittadella e non è in grado di intervenire sulle sedi di sua proprietà date in concessione alle associazioni del canottaggio. Non è accettabile che i vogatori si allenino in strutture precarie, baracche di lamiera, alcune anche senza illuminazione".

Michele Bufalino