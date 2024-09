Cambio armadio Niente paura con Vanessa

CASCINA

Un’esperienza di 15 anni nel settore dell’abbigliamento, il trasferimento a Cascina, poi il grande stop della pandemia. È grazie alla inesauribile capacità delle donne di reinventarsi che è nata Vanessa Wardrobe Organizer. Missione: prendersi cura del tuo armadio. Lei è Vanessa Manara, genovese d’origine, 35 anni e una bimba di 3. Il suo ‘talento’ è una grande capacità di ‘gestire’ cabine armadio, un aiuto prezioso per i disordinati cronici e per chi non ha tempo e si ritrova a vivere nel caos più totale. Una professione emergente, il professional organizer, arrivata alla ribalta grazie ai libri della scrittrice giapponese Marie Kondo.

Vanessa dispensa consigli e insegna tecniche base. Il suo non è un semplice ‘mettere in ordine’. "La pandemia ha avuto un contraccolpo tremendo sul commercio. Ho perso il lavoro e nonostante abbia cercato un altro posto non sono riuscita a trovare un’altra occupazione. Non ho voluto, però, mettere in pausa la mia vita e, durante la seconda pandemia, sono diventata mamma. Per un anno ho coccolato mia figlia, me la sono goduta a pieno. E dopo riuscire a conciliare lavoro e famiglia è diventato ancora più difficile, praticamente impossibile. Ammetto di aver passato momenti bui, di grande angoscia, fino a quando non ho avuto l’intuizione e ho aperto la mia pagina Instagram. Prima ho studiato, letto, sperimentato. Il mio compito non è solo mettere in ordine l’armadio di un’altra persona, ma insegnare anche come mantenerlo quest’ordine". C’è un primo e un dopo il passaggio di Vanessa Wardrobe Organizer e le foto sulle sue pagine social lo dimostrano. Il raggio d’azione è Pisa, Cascina, Livorno e tutte le aree limitrofe. "Non è semplice entrare nelle case, ci vuole fiducia e il miglior strumento fino ad oggi è stato il passaparola". Adesso, nel momento del cambio di stagione, il suo intervento può essere decisivo.

Non a caso Vanessa ha lanciato uno sconto promozionale del 10% sul servizio: "Il cambio stagione può essere un vero e proprio stress, ma se fatto nel modo giusto può diventare persino piacevole, molto dipende anche se si ama o se odia la stagione entrante. Per me riorganizzare un armadio è un piacere, mi fa stare bene".

Francesca Bianchi