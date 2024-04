Calci: incontro pubblico "L'affido, una comunità che accoglie"

Calci 8 aprile 2024- Venerdì 12 Aprile, dalle ore 17 alle ore 19 in biblioteca comunale "Leopoldo Meucci" (via Vincente della Chiostra 49, Calci) si terrà l'incontro pubblico dal titolo "L'affido, una comunità che accoglie", teso a far conoscere tutti gli aspetti legati al sistema dell'affido familiare. - Introduzione: Valentina Ricotta, assessora alle poliche sociali del Comune di Calci - Saluti: Cristina Laddaga, Società della Salute zona Pisana Interventi: - Elena Popolizio e lena Ancillotti, Centro Affidi e Centro Adozioni - Le esperienze della Associazioni: Famiglia Aperta e m'ama dalla parte dei bambini - Cinzia Pippia e Silvia Di grigoli, Apertamente Centro per le famiflie Per informazioni scrivere a [email protected] o telefonare al 389.6628351. L'evento è promosso dall'amministrazione comunale di Calci e da Apertamente Centro per le Famiglie, in collaborazione con la Sds Zona Pisana, Cooperativa sociale Arnèra, Cooperativa sociale Il Simbolo, Famiglia Aperta Aps Pisa e M'Ama Toscana Affido Adozione - Rete MammeMatte.