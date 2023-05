Caccia all’ultimo voto Conti e Martinelli al mercato, fra volantini e strette di mano

Tira vento di tempesta sul parcheggio scambiatore di via Paparelli. E’ giorno di mercato, ma il cattivo tempo non ha invogliato tutti i venditori ambulanti alla levataccia. Qualche ombrellone è a mezz’asta, alcuni posteggi sono vuoti. Ecco che tra una stretta di mano, una pacca sulla spalla o una parola di incoraggiamento, ogni dettaglio può fare la differenza. Bisogna saper essere affabili, ma anche scaltri. E allora raccogliere un oggetto volato via può diventare un’ottima occasione per fermarsi a parlare con un venditore, porgergli un volantino elettorale, e chissà magari raccogliere allo stesso tempo una preferenza in più in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. Volantini alla mano di Michele Conti, candidato sindaco del centrodestra, e del suo ‘rivale’ di centrosinistra Paolo Martinelli. Ieri mattina si sono mossi in una ‘arena politica’ labirintica tra corsie e stand del mercato. "Votiamo a San Giuliano, ma forza! Crediamo in te", dice una coppia a Martinelli che si ferma con tutti e porge con grande disinvoltura i volantini al fianco di alcuni candidati consiglieri. "Stiamo ricevendo una risposta straordinaria intorno a questo progetto che abbiamo costruito nei mesi insieme a migliaia di pisani", commenta. Chi primo arriva meglio alloggia: il banchetto di Conti è in pole position all’ingresso di Paparelli. "Ma cosa è successo? Eravamo a un passo dalla vittoria", chiede una signora. La domanda è sempre quella. "Forza sindaco ce la faremo!", lo incita un altro. Conti ha voce e orecchie per tutti: "Incontrare più persone possibili, rispondere alle loro domande, spiegare a uno a uno le idee per Pisa dei prossimi cinque anni: è questo l’obiettivo, come ho sempre fatto". Nessun ‘fortino’ per Martinelli: nel suo caso ha prevalso una soluzione ‘diffusa’ sguinzagliando una cinquantina di volontari giovanissimi.

La cavalcata prosegue oggi alle 17 in piazza Belvedere a Tirrenia. Conti arriverà per primo sul litorale dove il sorpasso al primo turno su Martinelli è stato significativo: 2345 preferenze contro 1130. Martinelli arriverà poco dopo alle 17.30. Conti, poi, tirerà dritto fino a sera con l’appuntamento alle 18.30 all’ex Richard Ginori sulle Piagge.

Ilaria Vallerini