Caccia ai Tesori arancioni domenica mattina

Caccia ai Tesori Arancioni a Vicopisano, il 6 ottobre dalle 10 alle 13 torna la divertente iniziativa nel borgo Bandiera Arancione del Touring Club, il tema è il luna park vintage e vincono, e si divertono, tutti a tutte le età. Caccia ai tesori arancioni a Vicopisano, l’appuntamento con una delle iniziative più coinvolgenti, originali e divertenti e adatta a tutte le età si svolgerà domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 13, previa iscrizione delle squadre.

"Quest’anno il tema delle varie tappe, in giro per il borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, sarà il luna park, ma non uno qualsiasi bensì un luna park vintage, con numerose animazioni e personaggi. Non vi sveliamo altre sorprese – dice la vicesindaca con delega al turismo, Fabiola Franchi – ma vi assicuriamo che mentre ammirerete le bellezze di piazze, vicoli, torri, chiassi e Rocca del Brunelleschi sarete accolti e intrattenuti piacevolmente a ogni angolo e vi divertirete molto, grazie alla collaborazione tra Amministrazione, Biblioteca, Vico Verde! Iscriversi è molto semplice, tutte le informazioni sono a questo link: www.touringclub.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-vicopisano.

Il punto di ritrovo per le squadre è l’ufficio turistico del borgo di Vicopisano, nella Biblioteca Comunale, in via Lante 50 (tra le 10 e le 13 del 6 ottobre). "Coinvolgete familiari e amici, colleghi, persone a voi care – continua la vicesindaca – e formate una squadra di massimo 6 partecipanti, scegliendo con nomi divertenti attingendo alla vostra fantasia!". Info: 050/79581, [email protected]