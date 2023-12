Buttafuoco e Cardini a Pisa

Saranno Pietrangelo Buttafuoco e Franco Cardini i protagonisti di due distinti appuntamenti che si terranno nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, domani e venerdì, entrambi alle ore 17,30. Il primo incontro, domani, con Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, scrittore, presidente designato della Biennale di Venezia si inserisce nel calendario degli eventi del Festival Economia e Spiritualità ideato da Francesco Poggi, docente dell’Università di Pisa. Venerdì, per il secondo incontro, Franco Cardini, scrittore e medievista, terrà una conferenza dal titolo "Il presepe simbolo da riscoprire", in occasione degli 800 anni dalla prima rappresentazione a Greccio per volere di san Francesco. "I due incontri di questa settimana si inseriscono in un programma – dichiara l’assessore alla cultura, Filippo Bedini (foto) – al quale sto dando continuità dall’inizio della consiliatura, invitando con cadenza regolare personaggi di livello nazionale ad approfondire temi di attualità coerenti con il programma di mandato dell’Amministrazione, sia sul fronte della cultura sia su quello delle tradizioni storiche". "Sono particolarmente orgoglioso – continua Bedini – di presentare gli eventi di questa settimana: Pietrangelo Buttafuoco ha caratterizzato una buona fetta del dibattito culturale italiano negli ultimi anni e sarà un piacere ascoltarlo anche a Pisa. Per il secondo incontro, invece, siamo partiti dal tema e abbiamo cercato la persona più adatta per declinarlo. E’ nata così l’idea di invitare Cardini a parlare del presepe".