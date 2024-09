Bus, scuole e ritardi. Summit con Autolinee

Corse degli autobus sovraffollate e ritardi nelle tratte scolastiche: la partenza in salita del trasposto pubblico per gli studenti ha spinto il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, e l’assessore ai trasporti, Luca Fanucci, a incontrare ieri mattina i responsabili territoriali di Autolinee Toscane. L’incontro aveva l’obiettivo di fare il punto sui disservizi segnalati dagli utenti del trasporto pubblico locale durante i primi giorni di scuola.

In una nota diffusa dall’Amministrazione comunale calcesana, è stato spiegato come Autolinee Toscane ha assicurato di aver già preso provvedimenti per alleviare la situazione, introducendo già dallo scorso giovedì un autobus aggiuntivo sulla linea 120, con partenza da Calci alle 7.11, per ridurre il sovraffollamento. Tuttavia, per quanto riguarda i ritardi, l’azienda di trasporti ha attribuito il problema agli intensi volumi di traffico mattutino lungo la Sp2 Vicarese, soprattutto in corrispondenza del semaforo di Colignola e in ingresso a Pisa, nella zona di Ghezzano.

Autolinee Toscane hanno inoltre prospettato alcune soluzioni per ridurre i ritardi, che dovranno essere valutate e approvate dalla Provincia di Pisa e dalla Regione Toscana. Tra le proposte, si parla di interventi specifici sulla viabilità nelle ore di punta e di miglioramenti alla gestione del traffico nelle aree più congestionate. "Ci siamo subito attivati – ha dichiarato il sindaco Ghimenti – per garantire un servizio adeguato agli studenti della Valgraziosa. Ringraziamo Autolinee Toscane per la tempestiva introduzione di un bus aggiuntivo, che già dai prossimi giorni dovrebbe migliorare la situazione".

Anche l’assessore Fanucci ha espresso soddisfazione per i primi passi intrapresi, ma ha sottolineato la necessità di risposte rapide da parte degli enti competenti: "Sono state prospettate alcune soluzioni per il problema dei ritardi, e speriamo che Provincia e Regione diano risposte concrete in tempi brevi. Come Amministrazione, continueremo a monitorare attentamente la situazione e a informare puntualmente la cittadinanza su eventuali sviluppi".

L’intervento comunale si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alla mobilità scolastica, particolarmente rilevante in una fase di ripartenza scolastica segnata da criticità legate alla ripresa del traffico e all’organizzazione delle corse.

EMDP