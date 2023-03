"Bus d’acqua" e un servizio noleggio di natanti ibridi ed elettrici

"Pisa is much more", recita lo slogan scelto dal Comune per promuovere il turismo in città. "Pisa è molto di più", detto in italiano. E dal 2025 più che una suggestione potrebbe essere realtà. "Le idee - ha detto Latrofa - non bastano per governare le città. Servono progetti e realizzazioni. L’Arno navigabile ci permette di scrivere una storia tutta nuova". E allora in un futuro prossimo, il nostro amato fiume sarà una via d’acqua integrata con il resto della mobilità cittadina e governata da Pisamo. Allo studio c’è già infatti un progetto di bus d’acqua, ovvero di trasporto collettivo di persone perché un’analisi recente ha accertato che il tempo di percorrenza dal centro a Cisanello sull’Arno è inferiore rispetto a ciò che avviene sulle nostre strade. Non esattamente un dettaglio insignificante. Può essere l’inizio di un percorso che in tempi relativamente brevi può affiancare il traffico commerciale e turistico a quello destinato a un’utenza quotidiana che sceglie modalità nuove per gli spostamenti interni alla città. Integrandoli ovviamente con la rete pubblica esistente. "Il nostro progetto è piaciuto molto ad Assonautica che ci ha manifestato interesse per realizzare un servizio di noleggio di piccole imbarcazioni elettriche o ibride". E’ insomma, l’inizio di un nuovo romanzo. Questi servizi, conclude il Comune, "potranno essere affidati in concessione a operatori economici privati e sugli approdi saranno installate 8 colonnine di ricarica i-boat, a sostegno dello sviluppo di una mobilità alternativa ed eco-sostenibile, fruibili sia dai battelli turistici, sia dai natanti privati, sia da piccole imbarcazioni a noleggio". Integrando l’Arno con l’altra via d’acqua pisana, mediante "una rete differenziata di fruizione del Canale dei Navicelli, confermandone la vocazione cantieristica e di asse per lo sviluppo di attività sportive, tra le quali il canottaggio".

Gab. Mas.