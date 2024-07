Burattini e magia. Torna Teatrino del sole nelle scuole Viviani

Prende il via venerdì 5 la XXIV edizione del Teatrino del Sole, l’unica rassegna di teatro di Figura di livello internazionale lungo la costa toscana. A Marina di Pisa, all’interno del giardino delle scuole Viviani (via Arnino, 4), tutti i venerdì di luglio e nei primi due di agosto. Venerdì 5 salirà sul palco la Compagnia del Teatro delle Marionette Accettella proveniente da Roma, con "I tre porcellini", per pupazzi e attore. Il venerdì successivo (12 luglio) sarà la volta del Teatro IN da Reggio Emilia, con uno spettacolo di burattini dal titolo "Fagiolino e l’incantesimo del mago". Il 19 luglio un altro classico della letteratura infantile: "Cappuccetto rosso", in un grande allestimento per pupazzi e attore della compagnia I Guardiani dell’Oca di Chieti. Venerdì 26 arriverà a Pisa la compagnia de Gli Alcuni, proveniente da Treviso, con lo spettacolo "Ahi, ahi, ahi si sciolgono i ghiacciai" per pupazzi e attore. Il 2 agosto il Teatro del Drago da Ravenna porterà uno spettacolo ispirato alla saga di Pippi Calzelunghe, dal titolo "Trecce Rosse" per burattini e attore. Il 9 agosto, arriverà da Perugia la compagnia Tieffeu, con lo spettacolo per figure da tavolo "Biancaneve e i sette nani". Info: www.teatrinodelsole.it, 345 5004682.