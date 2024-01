Bubi e gli altri cuccioli. I disegni dei bambini

La fantasia, quella porta aperta sui sogni che solo i bambini sanno rendere strumento prezioso per la loro crescita, diventa immagine. Grazie al libro "La scuola degli Elfi e altri racconti", che raccoglie le storie di Daniela Marazzini (nonna Lela) in nome di Marianeve ed uscito in edicola con La Nazione prima di Natale, non solo si costruiscono scuole per i bambini africani, ma si coinvolgono tutti i bambini fantasiosi. Tra i racconti presenti nel volume c’è anche quello che narra la storia di Bubi, "Gli orsetti del lago", un cucciolo come quelli che spesso sono amati dai bambini, tanto da diventare compagni inseparabili. Il pupazzo con cui si dorme, si viaggia, si trascorrono momenti unici dell’infanzia, e che spesso viene ricordato per tutta la vita, simbolo di un periodo incantevole e unico.

La Nazione lancia un contest dedicato a tutti i bambini: avete anche voi un cucciolo di cui conoscete le storie perché le immaginate, perché vivete con lui momenti e segreti? Disegnatelo, e inviate i vostri piccoli capolavori entro il 5 gennaio all’indirizzo mail [email protected], saranno pubblicati sul giornale in occasione dell’Epifania.

Il libro con le storie dedicate a Marianeve è giunto alla settima edizione, e rappresenta un momento importante per ricordare che l’unione ela dedizione nei confronti di un progetto può essere il veicolo per raggiungere chi ne ha bisogno, la costruzione di scuole per i bambini che vogliono vivere e studiare nei propri luoghi d’origine è una via immediata verso la libertà. Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor: Belvedere, Banca Popolare di Lajatico, Acque spa, Farmacie comunali Pisa, Parco di San Rossore, Alfea, Aci Pisa, Guardie di città, Pulina, Mc Promo, Acqua dell’Elba, Ipermoda Factory, Devitalia, Anita, Nesti Auto, Carla Viegi gioielli, Elettra Mfg, Compagnia Interportuale Pisana srl, Sundeck yacht, Ottica Viegi, Tribale yachts.

Alessandra Alderigi