Bright night accende le piazze. Torna la maratona della ricerca. Duecento eventi, stand e talk

Il Big bang ’segregato’ su un furgone. C’è riuscito il centro Ego-Virgo, e dalle origini dell’universo a Dante è un attimo con le guide della Scuola Normale che faranno visitare la Torre della Fame. E ancora, un ritorno al futuro col super laser del Cnr-Ino, passando per le simulazioni di eruzioni vulcaniche dell’Ingv. Questo corto circuito spazio tempo, riesce a Bright che inizia venerdì con 200 eventi, 37 stand, 28 talk, concerti e dj set. Quel giorno immaginiamoci di vedere Pisa dall’alto e la mappa ci indirizza su 5 piazze cittadine e ancora più in là fino a Cascina (Ego-Virgo) e al Cnr di San Cataldo. Una mappa che ci guida alla scoperta di quei tesori che non si vedono perché custoditi nei laboratori di Unipi, Sant’Anna, Cnr, Scuola Normale, Ingv, Infn, Virgo. Bright questo anno, è declinato al femminile e per il tema ’Bright women’, dalle 10, il Contamination lab organizza alla Sapienza, l’evento ’Shining in Innovation’ dedicato all’imprenditoria femminile con la partecipazione della comunità accademica internazionale. L’incontro esplora storie di successo e promuove l’empowerment femminile nel mondo imprenditoriale. In piazza Santa Caterina si parlerà di cibo, come si mangiava al tempo degli Etruschi, con l’esposizione di modelli 3D di reperti archeologici relativi a forme da cucina utilizzate per la cottura. Scuola Normale. Guida ai sarcofagi romani del Camposanto monumentale con Francesca Sabbatini (allieva della Sns) e visita al Camposanto monumentale che si concentrerà sui sarcofagi di epoca romana, analizzandone la storia collezionistica, gli aspetti formali (tipologia, iconografia etc.) e il riuso in età medievale. Con Bright Tower, visita alla mostra ’La Torre allo specchio. Le molte vite del Campanile del Duomo di Pisa’. Sant’Anna. Palazzo Pilo Boyl, nuova sede del rettorato, accoglierà il pubblico per un’esplorazione guidata attraverso le sue stanze e i suoi segreti. I visitatori potranno immergersi nella storia dell’edificio, accompagnati da guide esperte. Dalle 17 a tarda sera circa 30 stand racconteranno le numerose linee di ricerca della Scuola a grandi e piccini. Il Cnr sarà un bacino di trasmissione delle conoscenze per ben 350 studenti e 20 incontri per le scuole, e tutti i seminari sono tenuti da ricercatrici. Ego-Virgo presenta il van ’Big bang machine’ un’installazione mobile, in piazza Santa Caterina, che farà vivere ai visitatori un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo. L’Ingv compie 25 anni e sarà Tomaso Esposti Ongaro a raccontare in piazza Santa Caterina, i traguardi del prestigioso istituto.

Il lavoro di Unipi come capofila è stato inappuntabile, un ruolino di marcia senza sosta neppure estiva; ed è stato il battesimo del fuoco per Alessio Cavicchi di Unipi che ringrazia Francesca Pala e Francesca Ferretti per il prezioso lavoro svolto, oltre al sindaco Michele Conti "sempre pronto a rispondere alle necessità di Bright". Conclude il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone: "Bright si accresce e si consolida ogni anno ed è un’iniziativa corale, di sistema, di divulgazione di ciò che fa la ricerca nella quotidianità di tutti noi".

Carlo Venturini