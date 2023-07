Bottai e Capossela tra i fan di Hinson "Un talento assoluto, il vero folk"

di Ilaria Vallerini

"Ho assistito a un mezzo miracolo: ho ascoltato Micah P. Hinson e sono rimasto fulminato da un talento assoluto". Francesco Bottai, ex Gatti Mezzi, pubblica questo post su Facebook dopo una serata da fan al concerto di "uno dei più grandi del folk americano" al Caracol. Tra il pubblico anche Vinicio Capossela che ha fatto tappa a Pisa proprio per il concerto dell’amico e collega Hinson. Secondo quanto riportato da Bottai "ha stretto una bella amicizia con Hinson che di recente è stato uno dei protagonisti del Sponz Fest in Irpinia, ideato e diretto dallo stesso Capossela". "Una voce – prosegue Bottai nel messaggio sulla propria pagina social – assertiva ma fragile, delle melodie splendide scritte su misura, sulla sua persona, come si dovrebbe fare. Voglio ringraziare il Caracol che ha portato un artista vero a Pisa e con lui un camion di arte vera", commenta sempre nel post. E scherzando conclude così: "Nella foto, non sono io a essere scuro, ma loro ad essere bianchicci".

Come tre amici al bar immortalano il momento con uno scatto, per ricordare quella bella serata e soprattutto compagnia: "Un concerto folk di altissimo livello – aggiunge l’ex componente dei Gatti Mezzi –, la voce di Hinson è una di quelle vere e “arrugginite“".

Anche tra Bottai e Capossela è stato il primo vero incontro. "Ci siamo salutati, mi ha detto di conoscere i Gatti Mezzi e la canzone ’Mezza tragedia d’estate’. Abbiamo scherzato e riso, è stata una bellissima serata".