Book Festival La dedica alle donne Premi, poesia, gialli e tante novità

Torna il Pisa Book festival (la XXI edizione) dal 28 settembre al primo ottobre con un’edizione dedicata alle donne e ricca di presentazioni e di momenti celebrativi. Scelta la terzina finalista per l’assegnazione del Pisa Book Translation Award riservato alle case editrici indipendenti. Assegnato anche un premio alla carriera a Renata Colorni profonda conoscitrice della lingua tedesca e delle letterature germanofone. Cuore della manifestazione saranno gli Arsenali Repubblicani, mentre gli eventi saranno ospitati nelle adiacenti sale del Museo delle Navi, nella Chiesa di San Vito e a Palazzo Reale. Un percorso che tocca i luoghi iconici della città di Pisa.

Attenzione particolare sarà rivolta alla partecipazione delle scuole e allo sviluppo delle biblioteche scolastiche, fondamentali per la creazione di un ecosistema favorevole alla lettura. Il programma completo sarà online ai primi di settembre, ma sui canali social del Festival sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti relativi agli ospiti confermati e agli editori in catalogo. Tra le novità, un ciclo di lezioni di Storia, che si terrà a Palazzo Reale, e Giallissima, una serie di conversazioni intorno ai più famosi detective letterari. Tra gli appuntamenti di quest’anno alcuni momenti celebrativi, l’anniversario Manzoniano, quello di Italo Calvino e la terza edizione dei Pisa Book Translation Awards, il Premio organizzato dal Pisa Book Festival in collaborazione con il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, che annuncia oggi la terzina dei traduttori finalisti: Ciaran Carson, Tè al trifoglio, traduzione di Eleonora Ottaviani, Del Vecchio Editore, 2022 (ed. originale inglese 2001) Sharon Dodua Otoo, Una stanza per Ada, traduzione di Fabio Cremonesi, NN editore, 2022 (ed. originale tedesca 2021) Marie-Hélène Lafon, Storia del figlio, traduzione di Antonella Conti, Fazi editore, 2022 (ed. originale francese 2020). Info www.pisabookfestival.it.