"Bonus viaggio". C’è ancora tempo

C’è tempo fino alle 12 di venerdì 30 agosto per richiedere il bonus "Viaggio in tranquillità", il contributo erogato dal Comune di Pisa a sostegno delle persone in condizioni di fragilità che necessitano di servizi di trasporto. La misura, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 30mila euro, prevede un contributo di 200 euro, una tantum, per le persone, residenti nel Comune, che utilizzano mezzi quali taxi, Ncc, operatori che forniscono servizi sociali o cooperative di trasporto.

Il contributo per il servizio di trasporto sarà spendibile presso tutti gli operatori economici accreditati aderenti ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Pisa e potrà essere utilizzato nel territorio comunale e nei Comuni della zona distretto dell’area pisana (Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Calci, Vecchiano, Vicopisano, Fauglia, Crespina-Lorenzana, Orciano Pisano) per: recarsi a effettuare visite specialistiche, fisioterapiche e prestazioni sanitarie private e pubbliche; a intrattenere i rapporti interpersonali per una migliore e autonoma organizzazione della propria vita; a partecipare a ogni tipo di attività sociale, culturale. L’elenco degli operatori convenzionati sarà pubblicato sul sito del Comune di Pisa e inviato via mail ai destinatari del beneficio.Domande e informazioni. Per presentare la domanda occorre essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE e accedere alla piattaforma online al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/Viaggio-in-tranquillita, dove è possibile trovare anche il bando e i relativi allegati. Si ricorda che è attivo il supporto di facilitazione digitale:

https://www.comune.pisa.it/Servizi/Facilitazione-digitale presso l’URP del Comune.