‘Bici in Comune’: Pisa intercetta fondi ministeriali per incentivare la mobilità dolce

Pisa, 8 maggio 2025 – Il Comune di Pisa ha partecipato al bando “Bici in Comune”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Il progetto era rivolto a tutti i Comuni con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo. Il Comune di Pisa si è piazzato al 21° posto all’interno della propria graduatoria di riferimento (i Comuni italiani sono stati suddivisi in 3 cluster in base al numero di abitanti), con un progetto che è stato ritenuto idoneo e ammesso al finanziamento per l’importo di 105.468 euro.

“Un altro obiettivo centrato – spiega l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Siamo orgogliosi di aver intercettato questo ennesimo finanziamento per lo sport a Pisa, in questo caso dedicato alla bicicletta, che ammonta a 105mila euro. Una cifra che utilizzeremo per la diffusione della cultura ciclistica e per incrementare l’abitudine all’utilizzo della bicicletta come alternativa a mezzi di spostamento inquinanti. Sarà un’occasione per riqualificare alcune infrastrutture ciclabili, tracciare nuovi percorsi e segnaletica, installare arredi urbani a protezione delle biciclette in luoghi di aggregazione sportiva e per promuovere l’organizzazione di eventi non agonistici per la partecipazione attiva anche dei più piccoli, per diffondere l’educazione stradale e l’educazione agli spostamenti con la bici”.

“Nell’anno del ritorno del Giro d’Italia a Pisa, stiamo lavorando a 360° per la promozione della cultura della bicicletta, del cicloturismo, valorizzando anche il nostro patrimonio culturale, paesaggistico e la nostra città d’arte. Siamo contenti che il Ministro per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e Anci, abbiano premiato la nostra progettualità per la promozione del benessere e dei corretti stili di vita”.

“Pisa è stata premiata – aggiunge l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – come riconoscimento del lavoro fatto in questi anni per favorire la mobilità sostenibile. Abbiamo investito molte risorse tra fondi PNRR e investimenti comunali per espandere la rete delle ciclabili cittadine dal centro storico ai quartieri più periferici, fino ad arrivare al nostro bellissimo Litorale. Si prevede che nel 2026 la rete cittadina comprenda oltre 70 km di piste ciclabili in esercizio, cui sono da aggiungere circa 7,5 km previsti e già in corso di progettazione”.

PISA, CITTÀ DELLE BICICLETTE. Il progetto presentato dal Comune di Pisa con la collaborazione di Pisamo, prevede diverse azioni finalizzate a promuovere l’utilizzo della bicicletta in città, che vanno dalla creazione di park bici coperto per parcheggiare le biciclette, dotato di colonnine per la manutenzione dei mezzi, da collocare all’interno dell’area attrezzata per svolgere attività sportiva (piazzale dello Sport a Barbaricina con impianto di piscina, pista atletica, campi tennis, palazzetto), alla dotazione di una handy-bike per persone con disabilità, alla installazione di cartellonistica sulla distanza di sicurezza rispetto ai ciclisti nei contesti urbani, e infine, alla creazione, in contesti extraurbani di tracciamento e segnalazione di percorsi cicloturistici all’interno del Parco di San Rossore, creando app digitali per la promozione turistica del territorio.

La città di Pisa è collocata all’incrocio di due ciclovie inserite nella Rete Ciclabile Nazionale, la Ciclovia Tirrenica e la Ciclovia dell’Arno, che si incontrano all’interno del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Negli ultimi anni sono state realizzate molte opere per completare questi grandi itinerari, come il ponte sul fiume Arno tra Riglione e Cisanello, piste ciclabili extraurbane, mentre un altro ponte ciclopedonale è in costruzione per collegare il Parco di San Rossore alla Ciclopista del Trammino. Il completamento degli itinerari attrarrà nuove forme di turismo, in una realtà territoriale dove i servizi turistici sono già consolidati ma dovranno adattarsi alle esigenze del cicloturismo. In questo contesto si colloca la mappatura degli itinerari nel Parco naturale.

Per presentare tutto il progetto verrà organizzato un evento di promozione cicloturistica coinvolgendo commercianti e tour operator. Ulteriori 3 eventi aggregativo-ciclistici completano il progetto: un’edizione speciale di Bimbimbici, un Mini Duathlon per i bambini in città e un Duathlon per adulti sul Litorale, con finalità ‘plasticfree’ (Duathlon e plogging).

Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento di partner importanti, tra enti, istituzioni del territorio e associazioni del terzo settore e del mondo dello sport ben radicate sul territorio. Tra queste: Pisamo, il Parco di San Rossore, il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, il CAI sezione di Pisa, la FIAB Pisa, l’associazione Pisa Road Runners, la UISP Comitato di Pisa e la Proloco Coltano.