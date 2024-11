"Bene i poliziotti. Ora intervenire su futuro"

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Pisa (Sap) interviene sull’aumento dell’organico attraverso il segretario provinciale Luca Collecchi.

Sono attesi per la prima decade di dicembre i nuovi 15 poliziotti della questura, parte dei 34 assegnati dal dipartimento della pubblica sicurezza alle diverse articolazioni della polizia presenti nella nostra provincia. Altri 15 (tre con il grado di ispettore e 12 agenti) andranno alla polizia ferroviaria e quattro poliziotti rafforzeranno l’organico della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto. "Il sindacato si ritiene soddisfatto delle prossime assegnazioni di personale, come previste nel piano di rafforzamento agli organici di personale della questura di Pisa, della sezioni di polizia ferroviaria e del posto di polizia di frontiera aerea di Pisa. Per il risultato ottenuto – dice Collecchi – ringraziamo l’onorevole Edoardo Ziello per il lavoro svolto in sinergia con il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni". "Ora – prosegue il segretario provinciale Luca Collecchi – occorre lavorare per incrementare il personale dei Commissariati distaccati di Pontedera e Volterra, in grave sofferenza di personale a seguito dei pregressi e futuri pensionamenti nonché al rafforzamento dell’organico della locale sezione polizia stradale e della sezione operativa di polizia cibernetica – polizia postale di Pisa".

"Ora, continua Collecchi, è urgente intervenire sull’aumento dell’organico della Questura di Pisa, spiega Collecchi, in quanto come indicato nell’atto ordinativo unico, decreto ministeriale dove è indicata la futura pianta organica di tutti gli uffici di polizia, nella Questura pisana sono previste di 197 unità a fronte delle attuali 240 unità circa. Il numero previsto nel decreto ministeriale è apparso verosimilmente inspiegabile, se si pone a confronto con le previsioni organiche di altre Questure e Commissariati della Toscana rispetto a quelle di Pisa e provincia".