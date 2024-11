"Bene i nuovi alberi, no a nuovi parcheggi"

"Bene i nuovi alberi, no al parcheggio". La Città delle Persone, con i consiglieri Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, interviene sull’intervento di piantumazione di alberi nell’area adiacente al teatro di Calambrone. "Nei mesi scorsi ci siamo mobilitati con forza contro l’ipotesi di un parcheggio temporaneo nell’area verde accanto al teatro di Calambrone – dichiarano – per rendere più pubblica possibile una prospettiva che con l’abitudine avrebbe rischiato di diventare definitiva, dando voce anche in consiglio comunale, alla preoccupazione di molti cittadini. L’allarme produsse nell’immediato che, nella versione definitiva del regolamento, fosse tolto il riferimento alla previsione su Calambrone. Consideriamo un successo che sia iniziata la piantumazione di nuovi alberi. Ma – aggiungono – continueremo a monitorare caso per caso le altre aree cittadine su cui, a causa del regolamento della giunta Conti, rischiano di essere insediati parcheggi temporanei senza motivi legati ad effettiva rigenerazione urbana, come invece prevederebbe la legge".