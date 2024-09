Bellezza e musica. Ecco la finale di "Un volto per fotomodella"

Per il terzo anno consecutivo, sabato sera, Pisa ospita la finale nazionale del premio alla moda, Un volto per fotomodella, promossa dall’associazione culturale Mediterranea Music con il patrocinio del Comune, e che celebra la sua quarantesima edizione del concorso che da sempre coinvolge tantissime giovani bellezze, aspiranti fotomodelle, che hanno l’opportunità di confrontarsi con personaggi vip, giornalisti e operatori di moda. Un mix completo tra moda, arte e tradizione che sembra essere stato realizzato proprio per celebrare una delle manifestazioni più rappresentative nel circuito dedicato alla bellezza e che, per questa particolare edizione, promette scintille, vista la presenza di 50 fotomodelle provenienti da tutta Italia pronte a darsi "battaglia", a colpi di pose e sfilate, per conquistare lo scettro di reginetta dell’anno in uno scenario incantevole come il rinascimentale Giardino Scotto, suggestivo palcoscenico di una tre giorni riservata al fascino femminile. Per la finale, prodotta dai fratelli Dino e Massimo Civale con la Mediterranea Music, si alternano sul palco ospiti come Rachele Lattanzi, vincitrice dell’edizione 2024 di Notti di Talento, il talent musical degli artisti emergenti di cui La Nazione è media partner esclusivo, il cabaret di Samuele Rossi, la giovane voce di Alex Banelli, che presenterà il suo ultimo lavoro "Rivoluzione" e direttamente dal programma Canale5 "Io Canto Family", il duo Joanna Paolinelli & Grace.

Lo spettacolo, condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli, vivrà anche momenti di vivacità con ballerini e naturalmente la bellezza miss in gara. "Quello della finale nazionale del nostro concorso - spiega il patron Dino Civale - è un appuntamento che coniuga bellezza e spettacolo e che siamo orgogliosi di realizzare a Pisa. Desidero per questo ringraziare anche tutto lo staff che in questi mesi ha lavorato per mettere a punto un’organizzazione complessa: il local manager Michele Ammannati, la responsabile organizzativa nazionale che cura anche la nostra comunicazione, Grace Ciampa, i fotografi Silvio Maiolo e Rino Mazzariello e le coreografe Valentina Papi e Sara Jo Mariotti. Per ulteriori informazioni sul nostro format è possibile consultare il sito ufficiale www.unvoltoxfotomodella.it".