Pisa, 16 ottobre 2019 - Batman: eroe o fuorilegge? Quale ruolo hanno diritto e giustizia nelle avventure dell'affascinante cavaliere della notte? Per celebrare gli 80 anni dell'uomo pipistrello piu' amato del mondo, ideato da Bob Kane e Bill Finger, i giuristi del progetto Stals (Sant'Anna Legal Studies) dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa promuovono un particolarissimo seminario di studio dedicato a questa icona dell'universo dei supereroi.

L'appuntamento con "Is the dark knight above the law? Diritto e giustizia nell'universo narrativo di Batman" e' aperto a tutti coloro che sono affascinati da Batman ed e' fissato per mercoledi' 20 novembre dalle 18.30 alle 20 in aula 3 della sede centrale ed e' aperto a tutti i fan di Batman. Introduce e modera Paolo Addis (assegnista di ricerca in Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant'Anna), intervengono Marco Teti (docente di Letteratura, arte, musica, spettacolo all'Universita' eCampus), Giuseppe Martinico (docente di Diritto pubblico comparato alla Scuola Superiore Sant'Anna). "Batman compie ottanta anni- afferma Giuseppe Martinico- e questo seminario in Law and pop culture rappresenta una occasione particolare per celebrarlo Batman e' sicuramente un paladino della giustizia, ma ha anche un rapporto complesso con il diritto e la legge. Non e' un villain, ma forse a volte agisce da fuorilegge, almeno in alcune delle storie del suo universo narrativo. Vogliamo dunque approfondire questo rapp