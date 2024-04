Bando ancora aperto per sei posti in Comune

E’ ancora aperta la selezione pubblica per l’attivazione di 6 tirocini extracurriculari di orientamento, di cui due rivolti ai giovani diplomati e quattro rivolti ai giovani laureati, da svolgersi presso il Comune di Pisa. I tirocini avranno la durata di sei mesi e la partecipazione prevede il riconoscimento di un’indennità di 500 euro euro mensili al lordo delle ritenute di legge. I progetti di tirocinio formulati dagli uffici comunali per le diverse aree e servizi dell’amministrazione comunale sono i seguenti: Progetto 1 – Cerimoniale (diplomati); Progetto 2 – Tipografia (diplomati); Progetto 3 – Urbanistica (laureati); Progetto 4 - Edilizia Pubblica (laureati); Progetto 5 - Ufficio Stampa (laureati); Progetto 6 – Partecipazioni (laureati). La domanda di partecipazione deve pervenire, per via telematica tramite pec a [email protected], entro e non oltre il giorno 4 maggio ,