Bagno degli Americani, alla scoperta delle tartarughe marine

Pisa, 18 luglio 2024 - Domani al Bagno degli Americani una giornata dedicata a natura e ambiente. La giornata prenderà il via sotto l’Hangar alle 14.30 con il film 'I Primitivi' che chiude il week end della rassegna cinematografica 'Siesta Cartoon' realizzata in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica. Alle 17 andremo alla scoperta delle tartarughe marine, una specie protetta che depone le sue preziose uova anche sulle coste toscane. Impareremo a riconoscere le tracce lasciate da mamma tartaruga e per realizzare una tarta mascotte. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Parco Migliarino San Rossore Massaciucoli e la collaborazione di WWF Alta Toscana e TartaAmare. La partecipazione è gratuita e non richiede la prenotazione al pubblico. Alle 19 spazio come accade tutti i venerdì alla pratica dello Yoga sulla spiaggia con Giorgia, insegnante di Navika • Kundalini Yoga pratica di yoga sonorizzata e Iacopo Castellani di Infinito Sonoro. A seguire un bagno sonoro con gong, campane tibetane ed altri strumenti acustici per riequilibrare le nostre energie e di rilassamento.Per maggiori info e prenotazioni 370.3032602 oppure 342.3513884 Infine alle 21.30 quinto ed ultimo appuntamento della prima parte della rassegna 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani di Tirrenia in collaborazione con Cinema Arsenale ed Alfea Cinematografica. Sul maxischermo 14 per 9 'Barbie' un film del 2023 diretto da Greta Gerwig. La pellicola, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling è il primo adattamento cinematografico live action dell’omonima fashion doll della Mattel.