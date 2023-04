Baby vandali all’opera: nella notte danni ad auto, cartelli stradali e fioriere

Pisa, 14 aprile 2023 – Hanno trascorso la notte ingannando il tempo accanendosi sulle auto parcheggiate, e non solo. Protagonisti cinque ragazzi che in via Cardinale Maffi hanno danneggiato gli specchietti delle vetture lasciate in sosta: la comitiva è stata notata da un residente che ha immediatamente allertato la Sala operativa della Questura.

Sul posto sono arrivate due pattuglie della Squadra volanti, che hanno rinvenuto anche cartelli stradali abbattuti e fioriere capovolte e gettate in mezzo alla strada. I poliziotti hanno proseguito la perlustrazione verso i Bagni di Nerone, via Carducci, via Dini e piazza Donati, dove hanno trovato altri veicoli con gli specchietti danneggiati. I cinque ragazzi non sono stati rintracciati nell’immediato, né sono stati colti in flagrante perché sono fuggiti subito dopo i danneggiamenti, ma grazie alle telecamere di videosorveglianza l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura sta svolgendo il processo di identificazione, in seguito al quale saranno notificate le denunce.