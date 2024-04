Azienda cerca 5 operai a tempo determinato

Ci sono opportunità in un’azzienda del settore gomma plastica a Casciana Terme. L’impresa cerca cinque operai di produzione per ampliamento linea.

Le risorse saranno inserite in un contesto strutturato e si occuperanno, dopo affiancamento, di tutte le fasi di produzione. I candidati ideali per quetsi posti di lavoro hanno predisposizione al lavoro manuale e in team, sono disponibili a lavorare full time e il sabato mattina.

Gradito ma non indispensabile essere in possesso di patentino del muletto. Contratto in somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta a tempo indeterminato. Il luogo di lavoro si trova nel Comunedi Casciana Terme . L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì 8-17 con disponibilità il sabato mattina. Inquadramento: al primo livello Ccnl Gomma Plastica per 1.559,25 euro lordi. Inviare curriculum alla mail: [email protected]