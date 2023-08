Avvicendamento nella Guardia di Finanza: il nuovo comandante provinciale è Salvatore Salvo

Pisa, 1 agosto 2023 – Nella giornata di lunedì 31 luglio, presso la Caserma “Sottotenente Leone Mario Benvenuti”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, alla presenza del Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza di Firenze - Generale di Divisione Giuseppe Magliocco – ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Generale di Brigata Massimo Benassi (cedente) ed il Colonnello t.ISSMI Salvatore Salvo (subentrante).

Sono intervenuti i Comandanti ed i militari in forza a tutti i Reparti della Guardia di Finanza operanti nella provincia di Pisa (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa, il Gruppo di Pisa, le Compagnie di Pisa, Pontedera, San Miniato e la Tenenza di Volterra) nonché l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo - Sezioni di Pisa, Pontedera e San Miniato.

Il Generale di Brigata Massimo Benassi, giunto alla sede di Pisa il 2 agosto 2021, lascia il Comando Provinciale di Pisa per ricoprire il nuovo prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Liguria di Genova. Nel suo discorso di commiato, l’Ufficiale Generale ha salutato calorosamente il proprio Comandante Regionale, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, nonché tutti i collaboratori, ringraziandoli per quanto hanno finora fatto e continueranno in futuro a fare per il bene dei cittadini e nel massimo rispetto delle leggi, onorando i loro difficili compiti sempre in collaborazione con le autorità istituzionali e le forze di polizia, augurando ogni bene e fortuna al nuovo Comandante Provinciale.

Il Colonnello t.ISSMI Salvatore Salvo giunge alla sede di Pisa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona dove ha svolto l’incarico di Comandante Provinciale. Coniugato con due figli, è originario della provincia di Messina ed ha fatto il suo ingresso all’Accademia di Bergamo, il massimo Istituto di formazione del Corpo, nel 1990. Nel corso della sua carriera di Ufficiale ha ricoperto diversi incarichi operativi nei Reparti territoriali, in Calabria, Campania, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Liguria, nonché di Stato Maggiore. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Diplomatiche e Internazionali oltre che in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, il Colonnello Salvo ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI).