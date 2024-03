Autori allo specchio: "Nonna raccontami"

Per la Giornata mondiale della poesia, oggi, alle 17, torna la rassegna ‘Autori allo Specchio – 5 domande a’, ideata e condotta dalla presidente di AstrolabioCutura, Valeria Serofilli. Il salotto letterario ospiterà il reading dei due autori Maria Cristina Coppini con il il libro ‘Nonna raccontami’ (ed. II Campano, 224, illustrazioni a cura di Camilla Abbagnale) e Sergio Landi con ‘La Pia in Dante’ (Effigi, 2023). "Nonna Raccontami – spiega l’autrice – è una raccolta di storie pensate per i bambini in età scolare, in cui i protagonisti sono animali domestici, cani, gatti, ma soprattutto, fedeli compagni di vita dell’uomo. Nei racconti vengono umanizzati e proprio come gli uomini ragionano e giudicano esprimendo la loro visione del mondo degli uomini”. Le letture saranno teatralizzate dall’attore Rodolfo Baglioni e accompagnate da foto e video di Maria D’Ippolito.