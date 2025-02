Autoraduno con "drifting". Travolti alcuni giovani. E il filmato diventa virale

Drifting sulla folla fuori dal raduno automobilistico di auto storiche, sportive storiche e sportive contemporanee nel parcheggio dell’Ikea: alcuni giovani sono stati investiti da un’auto. È accaduto venerdì sera, come testimoniato da un video pubblicato sulla pagina "Welcome to Favelas", dove si vedono centinaia di giovani assistere a pericolose derapate attorno alla rotonda di via Rino Ricci, fuori dall’autoraduno che si svolge mensilmente nel parcheggio dell’Ikea dalle 21.30 alle 24.

Nel filmato, pubblicato sulla pagina Instagram, si vede una delle auto che, nel tentativo di eseguire un drifting, travolge alcuni ragazzi. Fortunatamente, secondo le immagini, senza conseguenze gravi. I giovani si sono infatti rialzati subito. Si tratta di una pratica diffusa, in cui centinaia di persone formano un cerchio e le auto iniziano a derapare tra gli applausi della folla.

Sulla pagina social, alcuni utenti hanno preso le distanze da quanto accaduto:

"L’autoraduno si svolge esclusivamente nel parcheggio a motori spenti, è organizzato e autorizzato. Si fanno foto e si parla tra appassionati – si legge nel post pubblicato da Welcome to Favelas, che riporta la segnalazione di un utente -. Quello che si vede nel video accade fuori dal raduno e non ha nulla a che vedere con esso. In altra sede direi che servirebbe più controllo in quella zona in quel determinato giorno, visto che l’evento si tiene solo una volta al mese. Vi prego di specificare tutto ciò, perché si rischia di far saltare un evento per noi appassionati molto importante".

