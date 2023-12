Auto danneggiate. Scatta la denuncia

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino brasiliano 37enne, che vive a Pisa, che nella serata di lunedì si era introdotto nel piazzale di una autofficina sulla via Aurelia e, dopo aver aperto un’autovettura parcheggiata all’ interno del recinto della attività artigianale, aveva iniziato a sgommare nel piazzale, urtando altre auto in sosta. I poliziotti arrivati sul posto a seguito di segnalazione al 112, hanno bloccato l’ individuo e lo hanno accompagnato in Questura, dove ha rimediato una serie di denunce per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento e violazione della normativa sull’ immigrazione. L’uomo, da quanto abbiamo appreso, non ha inteso spiegare i motivi del suo stravagante gesto.