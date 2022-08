Assunzioni alle Poste Si cercano portalettere

A caccia di portalettere. Poste Italiane ha aperto nuovamente le selezioni in provincia di Pisa (e in tutta la regione Toscana). Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 28 agosto. Il contratto offerto è a tempo determinato, ed è legato alle esigenze di copertura del personale assente, ai picchi di stagione, e alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. Generalmente, il contratto ha una durata di 3 o 4 mesi.

Le risorse ch verranno individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate) nell’area territoriale di competenza. Per quano riguarda i requisiti, sono richiesti il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono, invece, richieste conoscenze specialistiche o esperienze professionali precedenti. Si può scegliere una sola area territoriale di preferenza.

Per potersi candidare, come primo passo, è sufficiente inserire fin da ora il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https:www.posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni Aperte". I candidati giudicati idonei in base ai requisiti , entro la settimana successiva a quella di scadenza, riceveranno una mail all’indirizzo di posta elettronica (il consiglio è verificrare anche nella cartella spam) indicato in fase di adesione all’ annuncio, dalla Società Giunti OS ([email protected]) incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico). Mail che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (si tratta di un test attitudinale), potranno questo punto essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio. Proprio il superamento della prova moto è la condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Dopo la data del 28 agosto sarà sempre possibile inviare una candidatura spontanea. L’annuncio per la ricerca di postini sarà riaperto anche successivamente, tra qualche mese, in quanto gli inserimenti di personale sono costanti.