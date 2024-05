I sindacati si riuniscono nelle piazze

"Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". È lo slogan scelto quest’anno da Cgil, Cisl, Uil per celebrare il primo maggio: i segretari territoriali parteciperanno a tre comizi differenti in provincia di Pisa. La manifestazione nazionale si svolgerà a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia. "Una data, quella del Primo Maggio, che ancora una volta celebra il valore del lavoro, ma indica anche obiettivi, impegni, traguardi ancora da raggiungere. Tra questi, la necessità -ora come mai urgente- di dare forza e concretezza a un’Europa che sia fondata sui valori della pace, del lavoro e della giustizia sociale". "Rimettere al centro il lavoro, promuovendo l’occupazione, garantendone dignità e sicurezza, migliorandone le condizioni e lottando contro il dumping sociale, affrontando il problema del costo della vita, sostenendo la contrattazione collettiva e il dialogo sociale. In quest’ottica appare fondamentale respingere le politiche di austerità cieca: l’economia deve essere funzionale alle persone e non viceversa. Bisogna promuovere un nuovo modello economico incentrato sull’economia reale, sulla creazione di posti di lavoro, sul lavoro dignitoso e sulla ridistribuzione attraverso una tassazione equa e progressiva".

Quindi le elezioni. "Sarà importante che dalle urne si affermi un modello di Unione Europa che guardi alla difesa e allo sviluppo di un articolato e vasto sistema di welfare che rimetta al centro la dignità del lavoro". 

"Nessuno – aggiungono – ha più visione internazionale del movimento sindacale e, per questo, sappiamo bene, che Europa significa condividere un destino comune nell’economia, nella difesa, nel sostegno alla crescita omogenea dei diritti e delle opportunità, che si realizzano con una unione fiscale e un grande patto continentale per il lavoro. Nessun’altra generazione dal secondo dopoguerra ha mai avuto questa opportunità e questa responsabilità.  Chiediamo alla politica di riconsegnare ai cittadini il sogno europeo, basato sulla centralità della persona, sulla coesione sociale e sulla pace. Il lavoro di qualità deve essere al centro dello sviluppo di tutto il Continente, pertanto ci dichiariamo sin da subito disponibili a lavorare ad uno statuto dei lavoratori europeo. Il segretario generale della Cgil Pisa Alessandro Gasparri la mattina parteciperà al corteo di San Miniato (9.30 piazza Eufemi). Quello della Cisl Pisa Dario Campera la mattina sarà al corteo di Pomarance (9.30 piazza Sant’Anna). E quello della Uil Pensionati Pisa Marcello Casati sarà presente al corteo di Montecalvoli (9.30 circolo La Perla).