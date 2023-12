Aspettando le feste, laboratori e visite guidate

Scoprire il significato del “Natale” per i nostri antenati, riprodurre e comprendere come funzionavano le lampade al tempo dei romani e rivivere millenni di storia della navigazione sotto la guida di archeologi esperti. Sono attività per bambini e adulti al Museo delle Navi Antiche di Pisa, a cura della Coop Archeologia. Primo appuntamento domenica 10 dicembre, alle 15.30, con il laboratorio didattico “L’illuminazione al tempo dei romani”, per famiglie con bambini sopra i 7 anni, a scoprire le lucerne rinvenute dagli archeologi nello scavo delle Navi di Pisa. Domenica 17 dicembre (ore 15,30) il Museo condurrà i visitatori alla scoperta di quello che era il “Natale” per i nostri antenati: dai primitivi Saturnalia, fino alle divinità solari come Mitra e il Sol Invictus fino all’astuto Costantino per arrivare ai nostri giorni. Tra culti, usanze e aneddoti. Al termine gradita sorpresa per grandi e piccoli.