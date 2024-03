Asilo nido aziendale a Cisanello. Scatta la richiesta alla Regione: "E’ un’esigenza molto sentita"

Un asilo nido "aziendale" nel nuovo grande ospedale che nascerà a Cisanello quando saranno ultimati i lavori del nuovo policlinico. E’ quanto chiede alla Regione Toscana il consiglio comunale con una mozione approvata nei gironi scorsi a larghissima maggioranza di cui è prima firmataria la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Virginia Mancini. Il documento "impegna la Giunta ad attivarsi presso la Regione Toscana e il Governo affinché siano individuate le risorse per garantire servizi educativi aziendali per l’infanzia ai dipendenti della Aoup all’interno del nuovo ospedale".

"Siamo particolarmente soddisfatti per il risultato raggiunto in Consiglio comunale – afferma Mancini – che va di pari passo al lavoro che sta portando avanti il consigliere regionale Diego Petrucci all’interno della commissione Sanità. Una volta completato, il nuovo ospedale di Cisanello sarà l’ospedale più grande della Toscana e uno dei più importanti d’Italia". Proprio per questo, è la ratio dell’atto approvato dall’assemblea cittadina, avrà bisogno anche di adeguati servizi a disposizione dei suoi dipendenti che a vario titolo lavoreranno in quella che diventerà un’autentica cittadella della salute con migliaia di persone che vi lavorano quotidianamente. Secondo Mancini, "sono stati fatti importanti investimenti per il trasferimento dell’ospedale da Santa Chiara a Cisanello e sarebbe inammissibile non garantire un servizio aziendale per l’infanzia a una struttura che sarà frequentata ogni giorno da migliaia di lavoratori e lavoratrici: questi servizi costituiscono un’esigenza molto sentita".

Riuscire a garantirla, conclude la consigliera, "è il modo migliore per garantire, soprattutto alle dipendenti donne, di portare avanti la propria carriera professionale senza rinunciare alla famiglia".