Arriva Regioni d’Europa

Regioni d’Europa, la mostra-mercato d’Europa sbarca nel cuore di Pisa per il week-end di Pasqua. Sarà una quattro giorni internazionale dedicata al miglior cibo europeo e all’artigianato più ricercato quella in scena da oggi a lunedì 1 aprile in via Nino Bixio, dalle 9 alla mezzanotte. Un’iniziativa organizzata da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa, all’insegna dell’esplorazione culinaria e della scoperta artigianale. Dall’abbigliamento all’arredamento, dal buon cibo della cucina europea, alle birre artigianali e vini locali, fino ai particolati tè e infusi pregiati, gioielli, tessuti e prodotti per la casa di alta qualità. "Ringrazio il Comune e in particolare l’assessore Paolo Pesciatini per la cortese e fruttifera collaborazione nell’accogliere questa nostra manifestazione che consente a Pisa di entrare nell’elite, insieme a realtà importanti come Milano, Piacenza e Arezzo, delle oltre 50 città italiane in cui Fiva organzza Regioni d’Europa" afferma il presidente Fiva Confcommercio nazionale Giacomo Errico.

"Un motivo di grande soddisfazione – afferma il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli– che conferma la qualità dell’accoglienza del nostro territorio e la rilevanza del tessuto associativo che rappresentiamo. L’obiettivo era rendere questo mercato un appuntamento annuale sul territorio e possiamo dire di esserci riusciti".

Soddisfatto anche Franco Palermo, presidente Fiva Confcommercio Pisa.

"Regioni d’Europa è un format che funziona in tutta Italia, conosciuto per la qualità dei banchi e per il servizio offerto ad avventori e clienti. Ci sono tutte le premesse per vivere un fine settimana all’insegna del gusto e dello shopping". "Siamo contenti di essere per la prima volta a Pisa e auspichiamo che Regioni D’Europa diventi anche qui un appuntamento fisso – ha aggiunto il responsabile Regioni d’Europa Fiva Confcommerico Fabrizio Errico. – Quello di Pasqua e Pasquetta è un weekend importante dove daremo la possibilità a pisani e turisti di trascorrere indimenticabili momenti all’aria aperta e poter assaggiare prodotti che non si incontrano tutte le settimane. In via Bixio avremo presente la nostra migliore esposizione".