Arriva la "Carta Spesa". La guida sui contributi

Il Comune di Pisa interviene per il secondo anno con un contributo sociale mirato ad ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti solidale introdotta dal Governo. La Giunta comunale ha approvato la creazione della ’Carta Spesa 2024’. Il contributo, una tantum, verrà emesso per l’acquisto di beni alimentari e di carburante e sarà destinato alle famiglie residenti a Pisa con un nucleo composto da 1 o 2 persone e Isee inferiore a 15mila euro.

"Anche per il 2024 – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Giovanna Bonanno – abbiamo voluto offrire un ulteriore contributo a sostegno delle famiglie in condizione di bisogno residenti nel nostro territorio. prevedendo un sostegno specifico per i nuclei familiari composti da una o due persone, soprattutto considerando che si tratta, nella maggior parte dei casi, di nuclei composti da anziani e persone sole che si trovano in condizioni di bisogno". I beneficiari dovranno essere residenti nel Comune di Pisa e possedere cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non dell’Unione Europea, purché in permesso di soggiorno. Potranno partecipare all’avviso nuclei familiari composti da una o due persone con un Isee ordinario di importo pari o inferiore a 15mila euro. Il contributo sarà pari rispettivamente a 200 euro per i nuclei familiari formati da una persona e 400 euro per i nuclei familiari formati da due persone.

L’utilizzo del bonus sarà limitato all’acquisto dei beni alimentari e di prima necessità e all’acquisto di carburante per il proprio mezzo di circolazione. Il contributo verrà assegnato ai beneficiari associando l’importo del bonus al codice fiscale. I beneficiari potranno utilizzare il bonus mostrando la propria tessera sanitaria presso tutti gli aderenti alla convenzione stipulata con il Comune. Sul sito web del Comune di Pisa verrà attivata la procedura di selezione che rimarrà aperta fino a settembre. La graduatoria darà priorità ai nuclei che presentano indicatore Isee più basso.