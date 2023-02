Arriva in tv ’Innovar-sì’ il nuovo format di 50 Canale

Al via, giovedì 9 febbraio alle 21, Innovar-sì, il nuovo programma del palinsesto di 50 Canale dedicato all’innovazione e alle aziende fiore all’occhiello del territorio pisano. Una vera e propria gara in cui le protagoniste sono 30 imprese o start-up della provincia che - suddivise in 6 gruppi a seconda della tematica di riferimento - si sfideranno cercando di arrivare alla finalissima che vedrà trionfarne solo una. Il programma a cura di Francesca Franceschi e con la partecipazione di Paolo Del Ry è realizzato insieme a CNA Pisa col contributo di Castagneto Banca, Vianova, Gruppo Forti e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. In studio 4 giurati che, al termine di ciascuna puntata, decreteranno il vincitore.

La Giuria, nello specifico, è composta da Francesco Oppedisano, Presidente territoriale CNA Pisa e founder e amministratore delegato di Netresults; Patrizia Costia, Responsabile Aree Digitalizzazione e Education di Fondazione ISI; Giuseppe Anastasi, professore di Ingegneria Informatica – Unipi, delegato dal Rettore per la transizione digitale e Direttore Esecutivo del CrossLab per la Trasformazione digitale presso il Polo Tecnologico di Navacchio; Luigi Doveri, Presidente Red Lions S.p.A. e delegato dell’Unione Industriale Pisana per attrazione Investimenti.

Durante la settima e ultima puntata siederà tra i banchi della giuria anche Alessio Cavicchi, docente ordinario di Agribusiness e Sviluppo rurale al Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali UNIPI e Delegato per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione.

Un format dinamico, un contest interattivo e una gara che desidera valorizzare i punti di forza e i circoli virtuosi studiati e messi a punto dalle aziende che, in studio coi giornalisti, parleranno di innovazione a tutto tondo.

Innovar-sì è infatti un palcoscenico e una cassa di risonanza per le imprese del territorio che hanno saputo innovare, introducendo nuove modalità di progettazione, di produzione o vendita di beni o servizi; imprese che hanno dato vita, in diversi settori, ad un cambiamento positivo sia facendo cose nuove oppure le stesse con modalità innovative.

"Innovar-sì vuol rendere il terreno imprenditoriale ancora più fertile commenta CNA Pisa -facendo conoscere le imprese, per dare loro visibilità, ispirare giovani a fare impresa e meno giovani a pensare di poter cambiare qualcosa nella propria impresa, proprio approfittando di quella innovazione di processo o prodotti che magari hanno visto nel programma".