Arriva il garante degli anziani. L’ok dal Consiglio comunale: "Semplificherà tutti i servizi"

Pisa può nominare un garante degli anziani. È la decisione che emerge dal voto dell’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva. Dopo aver ascoltato gli emendamenti dell’opposizione, la maggioranza ha approvato il regolamento per la nomina del garante degli over 65. La figura avrà il compito di "promuovere l’esercizio dei diritti, delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi di 24 mila persone anziane anche con disabilità". Inoltre, il garante dovrà "formulare proposte concrete per semplificare l’accesso a tutti i servizi oltre a promuovere l’ascolto e la partecipazione delle stesse persone anziane alla vita culturale e sociale". L’assessora alla partecipazione, Gabriella Porcaro ha definito l’accoglimento favorevole dell’istituzione della nuova figura "un passo importante per l’intera comunità cittadina, che testimonia la volontà della nostra amministrazione di non lasciare indietro nessuno, i fragili in particolare".

"Questa nuova figura indipendente - commenta Rachele Compare, la presidente della commissione politiche sociali, che venerdì scorso aveva dato il vialibera alla discussione in Consiglio - va ad affiancarsi alle altre già istituite, come quella del Garante dei detenuti e delle persone con disabilità. L’ottenimento di questa nuova istituzione comunale è il frutto di un lavoro importante iniziato nella scorsa consiliatura dalla consigliera Bonsangue e che oggi arriva a una svolta. Ringrazio - conclude Compare - l’assessora Porcaro, gli Uffici, in particolar modo la dottoressa Pollegione e la Commissione, per il lavoro svolto".

La funzione del garante degli anziani è gratuita, nominato dal sindaco e durerà in carica per tutta la durata di mandato dello stesso primo cittadino.

M.F.