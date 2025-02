Arriva a Pisa il Braciere Olimpico: "Fieri di essere gli unici in Toscana"

Per la prima volta in Italia si terranno i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics a Torino dall’8 al 15 marzo 2025 ai quali parteciperanno oltre 1500 atleti con e senza disabilità intellettive. In occasione di un evento tanto significativo e importante, il protocollo internazionale prevede il passaggio della Torcia di Special Olympics in alcune delle più importanti città Italiane, e Pisa è tra queste. Per la regione Toscana il tutto avverrà nella città della torre pendente la mattina del 25 febbraio, in un percorso che va da piazza dei Cavalieri a piazza dei Miracoli dove si svolgerà il cerimoniale di accensione del tripode.

"Siamo orgogliosi di questo nuovo evento importante che portiamo nella nostra città, Pisa è l’unica città in Toscana che vedrà l’accensione del Braciere Olimpico" dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. "Siamo felici di essere una città di riferimento per lo sport, e in questo caso si tratta di un messaggio di grande inclusione, che dimostra quanto lo sport sia un veicolo di aggregazione e socialità per la nostra comunità".

Claudia Maiorano, direttore regionale di Special Olympics descrive il movimento come un movimento globale che attraverso lo sport crea un mondo di inclusione e di rispetto dove ogni persona è coinvolta. Infine presenta tre degli atleti che parteciperanno all’iniziativa: Luca Nannini, Sara Matteucci e Cecilia Batignani si dicono emozionati ed entusiasti. "La mia storia ha un inizio buio – spiega Luca Nannini – Non avevo altro al di là della scuola. Adesso sto per vivere un sogno che non avrei mai creduto di poter realizzare" Cecilia sorride: "Sono contenta e felice di partecipare a questi giochi, è un grandissimo onore indossare la divisa, sarà una bellissima esperienza che porterò sempre nel cuore".

L’assessore alla disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini enfatizza come la nostra città sia protagonista di un grande appuntamento dello sport: "La volontà della nostra amministrazione è quella di sostenere e promuovere lo sport per tutti, anche per le persone con disabilità e proprio per questo ancora una volta si dimostra il valore dello sport come veicolo di inclusione ma soprattutto come strumento di benessere per tutti, nessuno escluso". L’obiettivo principale è quello di diffondere un messaggio di inclusione e di pace, dove le persone con disabilità intellettiva possano essere riconosciute per la loro capacità e non discriminate per le loro differenze, e dove lo sport venga riconosciuto come un mezzo importante che porti divertimento, socialità e una sana competizione nel rispetto dell’altro.

Maddalena Nerini