"Aoup e piano di tagli al personale Giani spieghi ai pisani che succede"

Il Movimento 5 Stelle, con la capogruppo, Irene Galletti, ha presentato un’interrogazione "per chiedere spiegazioni al presidente della Regione Eugenio Giani e all’assessore alla Salute Simone Bezzini, riguardo al piano sul personale sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, che sta generando preoccupazioni tra i sindacati dei sanitari toscani: si teme una riduzione della qualità dei servizi e un peggioramento delle condizioni di lavoro del personale in servizio su Pisa che, a detta dei sindacati, inciderà fortemente sul nuovo piano di fabbisogno del personale nel triennio 202325, con conseguenti tagli di posti di lavoro". Secondo Galletti, le responsabilità di questa situazione sono da individuare nella gestione della sanità da parte del presidente Giani: "E’ importante comprendere le ragioni di questo taglio lineare sul personale sanitario di Pisa, quasi in misura doppia rispetto al resto della Toscana e quali considerazioni politiche reggono certe scelte". E poi attacca i potenziali prossimi alleati a sostegno della candidatura di Paolo Martinelli, a sindaco di Pisa: "Nonostante il Pd a parole si mostri a favore della sanità pubblica, i fatti testimoniano l’esatto contrario e decisioni come questa lo dimostrano plasticamente. Come lo spiegheranno ai loro elettori nel 2025? Si appelleranno ancora al voto utile?".

La capogruppo del M5s, ringrazia "Cgil, Uil e Nursind per tenere alta l’attenzione sullo stato del nostro servizio sanitario e delle condizioni in cui operano i lavoratori, dimostrando che certi proclami sulle assunzioni di personale, periodicamente sbandierati dalla Giunta regionale, sono fumo negli occhi e che ci dovremo aspettare momenti ancora più difficili di quelli che già stiamo vivendo per le liste di attesa e nei pronto soccorso". La situazione denunciata dai sindacati preoccupa anche i due consiglieri comunali pentastellati, Alessandro Tolaini e Gabriele Amore: "Siamo fortemente allarmati dalle considerazioni espresse dalle organizzazioni sindacali che evidenziano criticità per i taglio occupazionali nell’Aoup che maggiormente interesseranno i lavoratori dell’area pisana. E’ evidente che la riduzione del personale determinerà ricadute ovvie e negative sulla qualità dei servizi sanitari forniti dalla struttura ospedaliera con conseguenze gravi per tutta l’utenza. Il piano di rientro dei tetti di spesa di personale inciderà fortemente sul nuovo piano di fabbisogno nel triennio 202325, un’ipotesi che per il Movimento 5 Stelle deve essere chiarita e scongiurata".