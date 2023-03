Anziano cade da una scala di tre metri, portato in ospedale con Pegaso

L’elisoccorso Pegaso, inviato dalla centrale operativa del 118, si è alzato in volo ed è atterrato nel campo sportivo di Luciana per prestare soccorso ad un 84enne di Fauglia caduto da un’altezza di circa tre metri. Da quanto abbiamo appreso l’anziano – secondo una prima ricostruzione del fatto – stava facendo alcuni lavoretti domestici utilizzando un scala. Ad un certo punto, forse per una improvvisa perdita di equilibrio o, non si può escludere, per un malore, l’uomo è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa.

E’ stata la moglie – si apprende – ad allertare i soccorsi che sono arrivati tempestivi con il mezzo ed il personale della Pubblica Assistenza di Collesalvetti. All’arrivo dei sanitari l’84enne pare fosse privo di coscienza ed il personale di soccorso ha subito messo in atto tutte le manovre del caso. Tuttavia il trauma cranico e le condizioni critiche del paziente – anche in considerazione dell’età avanzata – hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che è arrivata rapidamente a Fauglia. Il personale di Pegaso, effettuate le operazioni rianimatorie, ha caricato l’anziano per trasportarlo – ancora in condizioni critiche – al pronto soccorso di Cisanello a Pisa per le cure e gli accertamenti del caso.

C. B.