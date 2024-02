Antonio D’Agnelli torna a casa a Siena

Antonio D’Agnelli (nella foto), responsabile dell’ufficio comunicazione e stampa, coordinatore comunicazione istituzionale, sito web e nuove tecnologie dell’Università di Pisa torna a casa a Siena. "Con questa settimana concludo il mio servizio all’Università di Pisa, lasciando un ateneo (e una città) che mi ha accolto nel 1988 come matricola e in cui ho conseguito la laurea e il dottorato in storia contemporanea. Sono orgoglioso e felice dei quasi 25 anni di impegno professionale dedicati alla comunicazione dell’ateneo. Invio un abbraccio al gruppo di lavoro che mi ha accompagnato in questo percorso, alle colleghe e ai colleghi amministrativi, tecnici e bibliotecari, alle e ai docenti, alle colleghe e ai colleghi dei media e degli uffici stampa".