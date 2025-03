Antologia d’autore. Grande successo al PalaTodisco

Successo per l’evento "Antologia d’autore" andato in scena venerdì sera al PalaTodisco di San Giuliano Terme e promosso da Fondazione Ant con un omaggio alla straordinaria produzione musicale di Ennio Morricone : dalla Trilogia del Dollaro a capolavori come "Ave Maria Guarany" da "The Mission" per coro, temi da "C’era una volta il west", "Il clan dei siciliani", "Il segreto del Sahara" e "The Hateful". La serata è stata resa possibile grazie al supporto dei docenti della scuola di musica della Fondazione Ant e del maestro Francesco Saviozzi, che hanno preparato l’orchestra d’archi, del maestro Giovanni del Vecchio che guida il coro "Enrico Pappalettere" del liceo Dini di Pisa e il coro della Filarmonica Pisana (che ha celebrato i 260 anni di attività) e ovviamente del maestro Paolo Carosi che ha preparato l’orchestra di fiati e curato gli arrangiamenti dei brani. Sul palco anche Fabio Guidetti e la soprano Ilaria Casai. La serata è stata promossa per sostenere il progetto di assistenza domiciliare con lo psicologo ai pazienti oncologici e ai loro familiari che Fondazione Ant intende attivare sul territorio pisano.

"Ringrazio la Filarmonica Pisana - ha detto il delegato di Pisa di Fondazione Ant, Pietro Augello - che ha magistralmente eseguito i capolavori del maestro Ennio Morricone e per la cura con cui i suoi coristi si sono dedicati, per ogni dettaglio, nella preparazione all’evento. Inoltre. Grazie anche a Francesca Franceschi, Ubaldo Pantani, Michele Ammannati e Stefano Bini che senza alcun tipo di esitazione hanno deciso di sposare il progetto di Fondazione Ant, mettendo la loro professionalità al servizio dello spettacolo, e agli sponsor che ci hanno supportato. Infine, desidero ringraziare ciascuno dei 400 spettatori che lo scorso 7 marzo ha dedicato un po’ del suo tempo libero per partecipare a questo meraviglioso evento, perché ognuno di loro potrà dire io ero presente, io ho contribuito con la mia partecipazione al progetto di assistenza domiciliare. Infine, grazie al presidente Donato Todisco per l’infinita generosità e gentilezza".