Anticendio: i nuovi mezzi: "Con impegno Sava Asciano importante prevenzione"

Taglio del nastro per i nuovi mezzi dell’Associazione antincendio boschivo Asciano (Sava), in largo Shelley a San Giuliano Terme. All’evento, che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, dei volontari e dei cittadini, sono intervenuti il sindaco Matteo Cecchelli, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, l’assessora regionale Alessandra Nardini, l’assessore alla Protezione civile sangiulianese Marco Balatresi, il presidente della Sava Gabriele Salvadori, l’assessore alla Protezione civile ed antincendio boschivo del comune di Calci Luca Fanucci e il funzionario tecnico della Regione Toscana Francesco Drosera, che hanno espresso unanimemente ringraziato Sava e tutte le associazioni antincendio del Lungomonte pisano. Presenti inoltre le assessore comunali Roberta Paolicchi, Fabiana Coli e Angela Pisano, il presidente Pubblica assistenza di Pisa Alessandro Betti, i rappresentanti della Misericordia e delle associazioni antincendio boschivo.

I nuovi mezzi Sava sono il pick up Toyota modello Hilux e il l’autocarro fuoristrada Mercedes Unimog. Il Comune mette inoltre a disposizione anche un autocarro Bremach 4x4 e Fiat Scudo, mentre l’associazione Sava fornisce ulteriori quattro mezzi, tutta l’attrezzatura e tutti i Dpi necessari per le operazioni.

"La Sava è un esempio di eccellenza nel settore della protezione civile - ha detto Balatresi -. I nuovi mezzi rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta e prevenzione contro gli incendi boschivi e nella tutela della sicurezza dei nostri cittadini. Comune e associazione hanno unito le forze grazie ad una convenzione sull’antincendio boschivo a cui destiniamo 11.600 euro annui. L’accordo è stato recentemente ampliato per dare la possibilità di far fronte alle spese necessarie durante l’anno solare. Ringrazio la Sava e tutte le associazioni antincendio".

"Esser oggi qui è motivo di enorme soddisfazione – ha sottolineato il presidente Salvadori, che guida il Coordinamento regionale volontariato antincendi boschivi della Toscana (Cvt) –. Ringrazio l’amministrazione comunale per il supporto all’associazione e per aver destinato risorse cospique da 100mila euro per i nuovi mezzi che ne hanno permesso l’acquisto e l’allestimento, per l’Unimog, rinforzato con lama spalaneve e moduli spargisale e antincendio. Un ringraziamento va alla Regione per il contribuito da 18mila euro e a tutti i fantastici volontari della Sava e delle associazioni antincendio operanti sul territorio: sono le colonne di tutto il servizio". "Un giorno importante per la nostra città – ha dichiarato Cecchelli –, il potenziamento della Sava, grazie a questi nuovi mezzi, è un ulteriore e significativo salto di qualità nella capacità di risposta alle emergenze. Siamo orgogliosi di poter supportare questo importante lavoro e di offrire ai nostri cittadini un servizio di protezione civile di alta qualità, impiegato anche fuori dai confini comunali, grazie all’impegno che portiamo avanti dalla scorsa consiliatura con forte attenzione e sensibilità verso questa straordinaria realtà fatta di persone eccezionali che supportano l’amministrazione nella tante attività che la animano".