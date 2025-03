Antenna del 5G nel cuore del quartiere. Oggi il sindaco all’assemblea pubblica

È convocata per oggi pomeriggio alle 18 l’assemblea pubblica organizzata dall’Amministrazione comunale per discutere il tema dell’antenna della telefonia di Putignano. L’incontro è in programma alle 18 nei locali della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo (via Putignano, 118). Sarà presente il sindaco Michele Conti, che incontrerà la cittadinanza per approfondire il tema dello spostamento dell’antenna e risponderà alle domande dei residenti.

Come noto, contro il nuovo maxi impianto per il 5G della Tim si schiera il comitato dei residenti. L’antenna nel 2023 era stata temporaneamente spostata da una torre piezometrica, poi smantellata, al parcheggio di via Lavaggi, vicino al parco giochi e al centro medico, in mezzo al complesso residenziale, togliendo posti auto sia ai residenti che ai pazienti. Il nuovo traliccio sorgerebbe nel giardino della centrale Telecom su cui affacciano, a neanche tre metri di distanza, finestre e terrazze dei vicini di casa.

Preoccupa il posizionamento dell’antenna per "le problematiche conseguenti legate prima di tutto alla salute". La scoperta del progetto risale a fine novembre, da quel momento è partita una petizione che si è conclusa con la raccolta di 160 firme per chiedere, "la revoca dei pareri favorevoli per l’installazione del nuovo impianto". L’ultimo passo è stato il "ricorso al Tar" presentato da un gruppo di 8 famiglie lo scorso 27 gennaio, presentato da un gruppo di 8 famiglie che si sono autotassate spendendo 1000 euro a testa solo per le spese di costituzione e legali.