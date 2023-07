Annegato davanti al figlio: la domenica tragica di Bocca di Serchio, due morti

Vecchiano (Pisa), 2 luglio 2023 – E’ un inizio di estate tragica per gli annegamenti in mare. Con due morti in due distinti episodi accaduti pressoché nelle stesse ore a cinquecento metri l’uno dall’altro. Il primo episodio ha visto un trentanovenne morire di fronte al figlio di sedici anni.

E’ accaduto poco dopo le 12. Padre e figlio e un altro bambino di otto anni, tutti di origine polacca, sembra stessero facendo il bagno poco a nord di Bocca di Serchio, nell’area di Marina di Vecchiano. A un certo punto qualcosa è andato storto.

Forse le correnti o il vento hanno spinto i tre a largo. In poco tempo il mare li ha sopraffatti. L’allarme è stato dato subito. A intervenire sono stati la polizia con la Squadra Volanti, i vigili del fuoco di Pisa e Lucca e il 118. I due minorenni sono stati salvati, ma il trentanovenne non ce l’ha fatta. E’ morto davanti a loro durante i tragici minuti dei soccorsi. L’uomo era in vacanza in Toscana con il figlio. Sembra si trovasse da parenti in provincia di Lucca.

Il magistrato ha disposto la restituzione del corpo alla famiglia, dopo aver letto il rapporto della polizia, che ha sentito alcuni testimoni.